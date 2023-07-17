Этот антиамериканский фильм, снятый в СССР, сломал не одну судьбу: дело вот в чем

Картина разделила жизни создателей на до и после.

Лацис Бредис представил свой антиамериканский мультфильм «Скорая помощь» в конце 40-х годов. В ленте он высмеивал так называемый «План Маршалла» и активно осуждал политику США в отношении стран Европы и СССР. Постановщик был уверен, что его произведение будет популярно в Советском Союзе, но его надежды совсем не оправдались.

Как оказалось, чиновники запретили «Скорой помощи» выходить в прокат. Они посчитали мультфильм «порочным», а авторы, по их мнению, «исказили» важную политическую тему картины.

И запрет на прокат сказался не только на самом мультфильме.

Его создателю Лацису Бредису чиновники запретили быть режиссером своих собственных картин. А сценарист Александр Медведкин больше не мог работать по специальности: все режиссеры «Союзмультфильма» получили письмо с запретом на работу с ним.

При этом доподлинно не известно, что именно повлияло на решение цензоров. Дело в том, что в тот период политическая сатира не была редкостью на советском экране, но именно «Скорая помощь» подверглась столь сильной цензуре.