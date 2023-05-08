Этот американский сериал в 70-х смотрели все: СССР не был исключением

В СССР сериальный жанр не обрел широкую популярность. Лишь иногда советские режиссеры баловали зрителей данным форматом, но еще реже на телевидении показывали зарубежные проекты. Однако если импортный кинопродукт добирался до СССР, то он вмиг становился хитом.

Так, популярный тогда во всем мире американский сериал «Приключения в Африке» приковывал к экранам многих советских граждан. Его транслировали два раза в середине 70-х годов. В оригинале телепроект назывался «Ковбой в Африке» и состоял из одного сезона. В СССР показали пять серий, хотя всего было выпущено 26 эпизодов длительностью в час.

Съемки начались в 1967 году и закончились в 1968-м. Сюжет рассказывает о приключениях ковбоя по имени Джим Синклер, роль которого исполнил Чак Коннорс. Он приезжает в Кению с целью создать ранчо с дикими животными. В этом деле ковбою помогают индеец Джон Генри и местный маленький мальчик Самсон.

Захватывающая история покорила советского зрителя, хоть и была показана в урезанном виде. Увы, но сегодня, как пишет Дзен-канал kin0guru , найти «Приключения в Африке» в Сети невозможно, доступны лишь редкие фрагменты и кадры.