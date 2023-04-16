Этот американский фильм в СССР стал хитом: на родине он с треском провалился

В мире кино нередко бывает так, что фильм «проваливается» на родине, но становится хитом за границей. Эта участь постигла фантастику «Кинг Конг жив», которая вышла в 1986 году.

В родных Штатах картину разнесли в пух и прах. Не спасла положение ни масштабная рекламная кампания, ни участие звезды «Терминатора» Линды Хэмилтон. Критики не стеснялись в выражениях и называли фильм скучным и посредственным.

Однако советские зрители не были согласны с американскими. В СССР ленту «Кинг Конг жив» встретили едва ли не бурными овациями. В итоге фильм собрал огромную кассу, а зрительскому восторгу не было предела.

Правда, создатели картины не особо обогатились после невероятного успеха в Союзе. В те времена действовала совсем иная система выплат, поэтому американцы выручили сравнительно небольшую сумму от сумасшедших сборов в СССР.

«Кинг Конг жив» является продолжением первого фильма франшизы «Кинг Конг». Оригинальная лента имела грандиозный успех, поэтому съемки продолжения были лишь вопросом времени. И по сей день гигантская обезьяна будоражит воображение как киношников, так и зрителей.