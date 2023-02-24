Этот американский фильм находился под запретом в СССР 20 лет: оторопеете, узнав причину

Первая часть криминальной саги «Крестный отец» увидела свет в 1972 году. Лента Фрэнсиса Форда Копполы мгновенно стала хитом и культурным феноменом, из-за чего постановщик выпустил еще два продолжения. При этом в СССР картина была представлена только спустя двадцать лет.

Дело в том, что советским цензорам совсем не понравился фильм о становлении Майкла Корлеоне. Эксперты посчитали, что он пропагандирует культ насилия, поэтому официально запретили ее прокат и не позволили зрителям познакомиться с культовой историей.

Ситуация изменилась только в 90-х. Тогда компания «Совэкспортфильм» приобрела права на показ всех трех фильмов за 200 тысяч долларов. Премьера стала настолько знаковым событием для страны в тот период, что ее официально посетил посол США в СССР Роберт Шварц Штраусс.

При этом роман Марио Пьюзо, по которому был снят фильм, появился в русском переводе в 1987 году на страницах журнала «Знамя».