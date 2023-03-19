Этот американский боевик запретили в СССР: сегодня россияне считают его культовым

В СССР снималось огромное количество фильмов, а вот зарубежные ленты были не в почете. Считалось, что проекты западного производства пагубно влияют на зрителей, особенно на молодежь, поэтому их попросту запрещали. Любопытно, что после прекращения существования социалистического государства многие ленты из так называемого черного списка стали культовыми.

Среди них, например, серия американских боевиков о Рэмбо. Причины, по которым в Советском Союзе фильм так и не добрался до больших экранов, очевидны. Как пишет Дзен-канал «50 оттенков Нью-Йорка», руководству страны не понравилось обилие жестоких сцен, пропаганда военных действий, а также дискредитация советских вооруженных сил.

Главный герой, которого блестяще воплотил Сильвестр Сталлоне, был ветераном Вьетнамской войны, а также участвовал в боях в Афганистане, защищая интересы аборигенов. Партия не могла не узреть в этом антисоветский посыл, поэтому лента оставалась под запретом вплоть до распада СССР.