Этот американец много лет назад перестал мыться: увидите его фото и не поверите глазам

Журналист Джеймс Хамблин пошел на смелый эксперимент. В 2016 году американец решил больше не принимать душ, чтобы посмотреть, что будет с его телом. Результат оказался неожиданным.

К концу первого дня Хамблин посчитал, что миссия невыполнима. Он был грязным и вспотевшим, поэтому хотел как можно скорее оказаться под струей горячей воды. Но журналист не из тех, кто привык пасовать перед первыми трудностями.

Джеймс начал сокращать количество походов в душ и постепенно полностью от них отказался. При этом заметил, что запах пота исчез. Теперь даже без гигиенических процедур, без которых большинство людей не мыслит свою жизнь, Хамблин выглядит опрятным человеком. Глядя на фото журналиста в соцсетях, невозможно представить, что он не мылся под душем вот уже семь лет.

И все же сказать, что американец плюнул на гигиену, нельзя. Он по-прежнему моет руки с мылом, а также очищает те участки тела, которые стали грязными. Например, после пробежки смывает пыль с лица.