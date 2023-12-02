Этот актер снимался в фильмах Рязанова чаще, чем Мягков: удивитесь, но он не получил ни одной премии

Ни за что не догадаетесь, о ком идет речь.

У большинства режиссеров есть свои любимые артисты. Леонид Гайдай ценил талант Юрия Никулина и Георгия Вицина. «Талисманом» Георгия Данелии был Евгений Леонов. А Иван Пырьев не упускал возможности снять Марину Ладынину. Были свои любимцы и у легендарного постановщика Эльдара Рязанова.

Режиссер любил Андрея Мягкова, Олега Басилашвили. Первый сыграл в четырех картинах Рязанова, а второй — в пяти. Однако был артист, который мелькал в фильмах мэтра намного чаще, чем маститые и талантливые актеры. Оказывается, сам Эльдар Александрович засветился почти в каждой своей киноленте.

В «Иронии судьбы, или С легким паром!» постановщик исполнил роль пассажира самолета, на чьем плече уснул пьяный Женя Лукашин, летящий в Ленинград. А в картине «Гараж» Эльдар Рязанов сыграл вечно спящего начальника отдела насекомых.