Этот актер мог стать советским Д’Артаньяном: вы будете ошарашены (фото)

Михаила Боярского до сих пор ассоциируют с его главным киногероем Д’Артаньяном. Трудно представить на его месте кого-то другого. Однако Михаил Сергеевич был не первым кандидатом на эту лакомую роль.

Конкуренцию Боярскому составил актер Виктор Ланберг, который в итоге проиграл в борьбе. Теперь остается только фантазировать, какой бы Д’Артаньян получился в его исполнении. Но, глядя на фото молодого Ланберга, не остается сомнений, что его герой разбил бы множество женских сердец. В те годы Виктор Александрович обладал весьма привлекательной внешностью. Аристократичные черты, пронзительный хищный взгляд и непередаваемая харизма не оставили бы зрительниц равнодушными.

У Ланберга русско-немецкое происхождение, но живет он в Эстонии. Актер снимался картинах «Лючия ди Ламмермур», «Вариант „Зобми“», а также его можно увидеть в сериале «Исаев» — здесь он сыграл Отто Нолмара. Артист был женат несколько раз. У него есть трое сыновей от разных супруг. Сегодня Ланбергу 67 лет, и он по-прежнему играет в фильмах и спектаклях.