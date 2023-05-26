Этот актер четыре раза отказывался сниматься у Рязанова: от причины волосы встанут дыбом

Анатолий Кузнецов прославился благодаря триумфу в «Белом солнце пустыни». Злые языки, правда поговаривали, что знаменитым актера сделал не талант, а идеально написанная характерная роль, воплощая которую любой актер предстал бы в выгодном свете.

Однако своим успехом Кузнецов с лихвой воспользовался. И отказывал в съемках даже именитым и гениальным режиссерам. Даже Эльдару Рязанову. И не один раз, а четыре. По какой причине? Из-за строптивого характера.

Роли и фильмы, которые предлагал мэтр, казались актеру шапкой не по Сеньке. А предлагал Рязанов, на минуточку, ленты «Берегись автомобиля», «Старики-разбойники» и даже «Гараж». Но зазнавшийся артист был неумолим.

Кстати, о своих решениях, принятых сгоряча, Кузнецов жалел многие годы и даже признавался в этом журналистам, но сделанного было уже не вернуть. Поэтому ярко загоревшаяся звезда артиста плавно угасла. Об этом пишут на Дзен-канале «Мосфильм. Золотая коллекция».