Этот аксессуар был модным в Советском Союзе: сегодня его ни за что не наденут

Мода в СССР значительно отличалась от современных тенденций. Особенно это заметно, если сравнить женские коллекции, разительно изменившиеся за последние годы. При этом перемены видны не только в фасонах и тканях, но и в аксессуарах, часть из которых навсегда потеряла свою актуальность.

Так, одной из главных деталей в гардеробе того времени стала косынка. Женщины всех возрастов прятали под нее свои волосы, а выбор платков был огромен: разнообразные ткани и узоры позволяли подобрать его к любому наряду.

Как уверены эксперты, появилась косынка из-за ее популярности у работников сельского хозяйства. И так как значительная часть жителей страны была задействована как раз в этой отрасли, то изящный головной убор постепенно перекочевал в их обычный, городской гардероб.

Со временем популярность косынок начала сходить на нет. Платок теперь можно встретить на шее или на запястье, но на голове его уже не носят. Как отмечает женская аудитория в Интернете, сейчас косынка выглядит как атрибут ушедшей эпохи, поэтому все готовы надевать ее только на костюмированные вечеринки, но не в повседневной жизни.