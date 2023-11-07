Этот абсурдный советский мультфильм не предназначался для детских глаз: понять смогут только взрослые

Советскому мультфильму «Медвежуть» уже более 30 лет. Мало кто видел этот рисованный анимационный шедевр, а зря. Несмотря на свою краткость, он поднимает много философских и психологических аспектов.

Сюжет мультфильма основан на сложных отношениях между летучей мышью и медведем, который не любит, чтобы его дразнили или нарушали покой. Пытаясь заснуть, косолапый видит странные сны, где главными персонажами являются бобер-альбинос с нереализованным материнским инстинктом, задумчивая утка, пытающаяся решить проблемы воспитания, и другие животные, озабоченные поиском еды. Каждый из трех снов является целостным и логически завершенным.

В мультфильме присутствуют звуки, но нет слов, за исключением цитаты из книги известного немецкого зоолога и путешественника Альфреда Э. Брэма.

К сожалению, команда авторов этого мультфильма не сняла много работ в области мультипликации. Режиссер и сценарист Алексей Шелманов умер в 2011 году, а сценарист Василий Кафанов уехал в Америку в 1990 году и обрел там популярность как живописец.

Остался только режиссер и сценарист Алексей Туркус, о котором уже давно ничего не слышно. Он также известен благодаря мультфильму «Буревестник».