Этому знаку Зодиака в апреле 2023 стоит остерегаться предательства: будьте начеку

В представлении большинства людей астрология - это развлечение, возможность скоротать время за чтением прогнозов на будущее. Но эксперты в этой сфере убеждены, что к предсказаниям звезд необходимо относиться со всей серьезностью. Они помогают найти ответы на насущные вопросы, избежать возможных проблем, или, по крайней мере, минимизировать ущерб от них. О том, какие сложности или удачи ожидают в апреле 2023 представителей огненной стихии - Стрельцов, поведали астрологи.

Стрелец

В целом для представителей огненного знака апрель 2023 пройдет стабильно и продуктивно. Дело в том, что в этот временной период Солнце будет располагаться в пятом доме Стрельцов, а значит, месяц будет достаточно благоприятным, насыщенным интересными, яркими и запоминающимися событиями.

По словам астрологов, наиболее динамичными станут первые десять дней месяца.

На этом промежутке времени Стрельцы испытают приток сил и энергии, любая работа будет спориться в их руках. Небесные светила советуют запланировать на этот период самые важные и ответственные мероприятия месяца.

Успех будет сопутствовать огненному знаку в первой половине апреля, но во второй ситуация резко изменится не в лучшую сторону. Кто-то из окружения Стрельца затаит на него обиду и запланирует месть, поэтому знаку необходимо тщательно следить за своими словами и поступками. Любое неосторожное действие чревато последствиями.

Вполне возможно также, что уроженцы огненного знака столкнутся с опытным манипулятором.

Это может быть человек, с которым они давно знакомы и который до поры до времени скрывал свою истинную натуру, или же новый знакомый. В любом случае, его воздействие не сулит Стрельцу ничего хорошего, только разочарование.

Близкий человек, которому представитель огненной стихии доверял как самому себе, замыслит предательство.

Удар в спину станет неожиданностью, если Стрелец будет рассеянным и не заметит тревожных звоночков. Возможно, это будет измена второй половинки, а может быть, коллега, называвший себя другом, подставит перед руководством.

Астрологи советуют уроженцам знака сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и избегать импульсивных поступков. Необходимо помнить о том, что необдуманные действия могут аукнуться в дальнейшем, да так, что о них придется горько пожалеть. Куда лучше будет держать нейтралитет.