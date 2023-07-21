Этому знаку Зодиака не нужно 100 друзей, хватит и одного

“Чем больше друзей, тем лучше”, - убеждены многие люди, поэтому стараются обзавестись не одним десятком приятелей и знакомых. Но есть и те, кто наиболее комфортно чувствует себя в окружении одного или двух друзей, самых верных и проверенных временем. Им не нужно огромное количество “френдов” в социальных сетях, куда важнее, чтобы рядом были близкие, всегда готовые поддержать, вместе порадоваться и погрустить. Рассказываем, под каким знаком зодиака появляются на свет люди, которые очень избирательны в выборе своего окружения.

Скорпион

Представители водного знака - одни из тех, кто не готов делиться подробностями своей личной жизни с большим количеством людей. Скорпион очень привлекателен, окружен ореолом тайны, поэтому с ним хотели бы пообщаться очень многие. Другое дело, что он этого не жаждет.

Доверять свои секреты каждому первому встречному Скорпион уж точно не станет. Должно произойти какое-то удивительное совпадение энергетики, чтобы этот знак разговорился по душам с совершенно незнакомым человеком - такое происходит примерно раз в сто лет.

В остальном же уроженцы этого знака очень избирательны в выборе своего ближайшего окружения.

Как правило, друзья Скорпиона - это те, с кем он знаком на протяжении не одного десятка лет. Только таким людям недоверчивый и осторожный знак готов открывать свою душу.

При этом Скорпион, конечно же, не станет вести игру в одни ворота, наслаждаться вниманием друга и ничего не давать взамен. Представитель этого знака становится очень внимательным и чутким, когда дело касается близких людей, и готов уделять им буквально все свое свободное время.

Люди, рожденные под этим созвездием, не станут распыляться на поверхностные взаимоотношения с сотней приятелей.

Им куда больше по душе глубокая и полная взаимного доверия связь на духовном и энергетическом уровне. С друзьями Скорпион по-настоящему откровенен и ждет от них того же.

Поскольку представители этого знака - люди влиятельные, авторитетные, они всегда готовы прийти на помощь другу в трудную минуту. Не для того, чтобы человек почувствовал себя должником и в следующий раз поддержал Скорпиона, а потому, что ему действительно этого хочется.

Быть другом Скорпиона хоть и тяжело порой, но очень почетно - не каждый может таким похвастаться.

Как правило, этот знак проносит дружеские взаимоотношения через всю жизнь, но не прощает предательства. Каким бы близким человеком ни был изменщик, Скорпион вычеркнет его из своей жизни.