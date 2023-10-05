Этому умению Тельцов завидуют все знаки Зодиака: никому не доступно

Телец - знак зодиака, который многим кажется предсказуемым. Мол, все его черты характера, привычки и умения - как на ладони. Однако стоит узнать его получше, как становится ясно - Телец не так-то прост. Например, он обладает одним качеством, о котором другим знакам зодиака остается только мечтать. Рассказываем, о какой особенности идет речь.

Здоровый эгоизм

В зодиакальном круге Тельцов частенько воспринимают как флегматиков, пассивно плывущих по течению. Считается, что представители этого земного знака отличаются мягким и уступчивым характером, поэтому окружающие так и норовят сесть им на шею. И очень удивляются, когда у них ничего не получается.

Дело в том, что на самом деле Тельцы от природы наделены здоровым эгоизмом.

Разумеется, они не пройдут равнодушно мимо человека, попавшего в беду, однако не станут напрягаться, если видят, что тот спокойно справится без посторонней помощи. В этом случае уроженцы знака не станут тратить свое время зря. Такое поведение Тельцов не по вкусу манипуляторам и энергетическим вампирам, желающим поживиться чужими материальными или эмоциональными ресурсами. Представители огненной стихии за версту чувствуют недоброжелателей и тщательно обходят их стороной.

Нет, конечно же, недобросовестный человек может попробовать разыграть перед Тельцом настоящее представление.

Надавить на жалость, пустить слезу, посулить золотые горы в обмен на помощь. Однако уроженец знака вряд ли купится на это шоу и вежливо, но решительно откажет манипулятору. Телец - знак, обладающий хорошей интуицией, хотя он не всегда отдает себе в этом отчет. Его представители на подкожном уровне распознают ложь и притворство, насквозь видят тех, кто пришел к ним с корыстными целями. Иногда развлечения ради Телец может поводить обманщика за нос, а потом дать от ворот поворот. Здоровый эгоизм Тельца и умение без колебаний делать выбор между собственным и чужим комфортом вызывают у других знаков зодиака одновременно восхищение и зависть.

Многие хотели бы обладать таким же ценным навыком, но, увы, оно досталось только Тельцу.

Поэтому представители земной стихии живут в свое удовольствие, не подпуская к себе близко пройдох и обманщиков. Разумеется, обиженные манипуляторы будут распускать о Тельце грязные слухи, называть его бессердечным и заносчивым, но тот-то знает: они просто завидуют его удивительной способности.