Этому умению Дев завидуют абсолютно все знаки Зодиака: на это есть веская причина

Так уж устроены люди - некоторые из них мало ценят то, чем обладают сами, зато с завистью поглядывают на чужое имущество. Недаром говорится, что у соседа во дворе трава зеленее. В гороскопе все точно так же: одни знаки зодиака не могут удержаться от зависти, когда сравнивают свой набор качеств с теми, которыми наделены остальные. Рассказываем, какой черте Девы завидуют одиннадцать зодиакальных соседей.

Дева

Сложно найти в зодиакальной плеяде более скрупулезный и дотошный знак, чем Дева. При знакомстве с его представителями многие готовы за голову схватиться, мол, разве можно быть такими занудами? Но стоит узнать Деву поближе, как становится ясно - ее качествам можно даже позавидовать.

Дева - это самая что ни на есть ходячая энциклопедия.

Кажется, нет на свете ни одной вещи, которую уроженцы земной стихии не знали бы и не извлекли из недр своей памяти в подходящий момент. Самое главное, что эта информация оказывается полезной и спасает положение.

Сломался чайник? Не беда. Дева быстренько задаст запрос в своей внутренней поисковой системе и через несколько секунд поделится всеми имеющимися у нее сведениями. Не смотрите с недоверием, можете и сами в интернете проверить - все точь-в-точь, как сказала Дева.

Кажется, у представителей этого знака зодиака есть ответы на все насущные и не очень вопросы.

Как испечь хлеб в домашних условиях? Как работать в той или иной компьютерной программе? Какое вино с чем сочетается? Дева знает все на свете и поражает всех вокруг своими уникальными способностями.

С людьми, рожденными под этим знаком зодиака, можно смело отправляться хоть в любое путешествие, хоть в разведку - и дело не только в их энциклопедических познаниях, но и в надежности. Дева относится к числу тех знаков, которые готовы за близких людей идти хоть в огонь, хоть в воду.

Многие знаки зодиака втайне завидуют Деве, поскольку хотели бы отличаться такими же выдающимися интеллектуальными способностями и быть настолько же верными друзьями.

Вот только то, что заложено природой, невозможно подделать, этот знак один такой во всем гороскопе.

Возможно, с первого взгляда Дева вряд ли покорит ваше сердце, но если потрудиться узнать ее поближе, то вы придете от нее в восторг. На своем примере земной знак вновь доказывает, что начальное впечатление может быть обманчиво.