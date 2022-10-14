Этому советскому спортсмену поклонялся Шварценеггер: не все россияне знают

Арнольд Шварценеггер посетил СССР в 1988 году во время работы над лентой «Красная жара». Актер снялся в нескольких эпизодах в столице, но на самом деле его интересовала встреча с Юрием Власовым, легендой мировой тяжелой атлетики. И прославленный артист смог осуществить свою мечту.

Дело в том, что в конце 80-х Власов не был в почете у партийных деятелей. Несмотря на свои успехи и негласный титул «Самого сильного человека в мире», он регулярно попадал в неудобные ситуации, так как не боялся высказывать свое мнение. Поэтому многие сомневались, что у Шварценеггера получится увидеть своего кумира, но артист настаивал на встрече. Как оказалось, он познакомился с атлетом еще в юности, а тот дал ему несколько советов, изменивших жизнь молодого спортсмена. С того времени он мечтал вновь встретиться с легендой тяжелой атлетики.

Свидание удалось организовать в спортивном зале «Атлетика». Власов приехал на встречу заранее, но до последнего не понимал, почему звезда Голливуда так настаивал на их встрече, ведь забыл про их знакомство. Однако уже спустя несколько минут знаменитости нашли общий язык и разговорились и о той судьбоносной встрече, и о спорте.

Закончился же вечер показательным соревнованием по армрестлингу. Атлеты покрасовались своей физической формой и сделали серию исторических снимков среди тренажеров.

СССР Шварценеггер покинул практически сразу же после встречи. Артист всем остался доволен, а у Власова хранится его памятный портрет с автографом.