Этому моменту в «Мужиках!..» нет логичного объяснения: бросился в глаза единицам

Драма «Мужики!..» Искры Бабич вышла на экраны в 1982 году. Картина была тепло принята не только советскими, но и иностранными зрителями. И до сих пор лента не теряет актуальности, заставляя поклонников обсуждать ее концовку.

Дело в том, что в последних сценах главный герой ленты Павел забирает к себе родную дочку Полину и двух ее братьев, Степу и Павла, в северный Никель из теплого Ставрополя. При этом дети всю жизнь прожили недалеко от Черного моря. Там же вырос и сам главный герой, но в молодости принял решение работать на Севере.

Зрители уверены, что Павел, роль которого играет Александр Михайлов, поступил совершенно нелогично. По мнению авторов Дзен-канала «Горожанин», он не должен был увозить детей за полярный круг.

В настоящей жизни, как считают пользователи Сети, отец-одиночка точно не совершил бы такой ошибки. Он бы отправился жить на свою родину в теплые края, а не испытывать судьбу, оставаясь у берегов Северного Ледовитого океана.