Этому мальчишке завидовали все: почему никто больше не слышал о звезде «Флиппера»

Сериал «Флиппер» вышел на экраны в 60-х, сделав мировой звездой Люка Хэлпина . Миллионы подростков по всему миру мечтали оказаться на месте артиста и с упоением следили за его приключениями. Однако после завершения шоу он неожиданно начал все меньше и меньше появляться на экранах.

Как оказалось, съемки в семейном проекте очень сильно повлияли на артиста. Со временем Хэлпин понял, что больше предпочитает работу каскадером, поэтому переквалифицировался в постановщика трюков. После сериала он работал в фильме «Вторжение в США» с Чаком Норрисом и, например, в «Перевозчике 2».

Также Хэлпин делился и своими знаниями о морском мире. Он зарекомендовал себя как морской координатор и помогал работать над многочисленными проектами.

В 2000-х актер окончательно ушел из кино, а в 2015 году стало известно, что у него диагностировали опухоли головы и шеи IV стадии, а чуть позднее — болезнь Альцгеймера. С того времени, по данным СМИ, он живет вместе со своей семьей на побережье Флориды и тратит все время на заботу о здоровье.