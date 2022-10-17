Этому «чудовищу» подражали в СССР: что стало с дерзкой Сабриной Салерно

Бывшая звезда нашла себя в бизнесе и вполне этим довольна.

Итальянская исполнительница Сабрина Салерно стала известна всему миру в восьмидесятые годы со своим хитом Boys. Именно он сделал из нее звезду мирового уровня, а следующие песни только укрепили ее популярность.

Ее образу подражали даже советские женщины, которые под влиянием обожаемой певицы самостоятельно шили себе джинсовые шорты, называемые в СССР «сабринками».

Когда популярность Сабрины начала сходить на нет, исполнительница решила разорвать контракт со своим продюсером и отказаться от прославленного репертуара. Но в итоге дело кончилось многочисленными судебными процессами и запретом Сабрине исполнять свои песни.

Тогда певица решила заняться личной жизнью и вскоре вышла замуж за бизнесмена Энрико Монти. В начале нулевых у счастливых родителей появился сын Лука.

Музыкой Салерно сейчас почти не занимается, лишь иногда выступает с концертами, на которых исполняет свои старые хиты. Основное ее занятие сейчас — это бизнес. У нее есть целая сеть ресторанов по всей Италии, а еще линия по производству одежды.

54-летняя певица до сих пор поддерживает себя в отличной физической форме, из-за чего выглядит гораздо моложе своих лет. Она регулярно делится в соцсетях своими фотографиями, радуя поклонников отличной фигурой и яркой внешностью.