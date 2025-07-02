Этому британскому сериалу стукнуло уже 30 лет, но он до сих пор заставляет смеяться людей разных поколений со всего света: к просмотру — обязателен

Задолго до того, как Стивен Фрай стал Майкрофтом Холмсом, а Хью Лори надел белый халат доктора Хауса, оба блистали в одном сериале, который прочно обосновался в золотом фонде британского телевидения. Речь, конечно, о «Дживсе и Вустере» — экранизации произведений Пэлема Гренвила Вудхауса.

Эта история о легкомысленном аристократе Берти Вустере и его поразительно сообразительном камердинере Дживсе вышла в эфир в начале 90-х и с тех пор не потеряла ни грамма своего обаяния. Герои, придуманные ещё в 1917 году, стали настоящими символами английского характера — и неслучайно имя Дживса в заголовке идёт первым.

Чем покоряет «Дживс и Вустер»

Сюжет, казалось бы, прост. В дом беззаботного и немного неуклюжего Берти Вустера приходит Дживс — камердинер, обладающий выдающимся умом, безупречными манерами и способностью разруливать любые неприятности, в которые то и дело попадает его наниматель. Тётушки с навязчивыми идеями, назойливые невесты, клубы джентльменов, утренние фракционы и вечерние конфузы — всё это обыденность для этого тандема.

Но именно благодаря тонкому юмору, филигранной игре Лори и Фрая и роскошной английской атмосфере сериал стал по-настоящему культовым. А заодно — удобным самоучителем британского английского и источником бесконечных цитат.

Уникальное дуо и мелкие, но приятные детали

Стивен Фрай, который сыграл Дживса, — не просто актёр, но и писатель, режиссёр, телеведущий, общественный деятель и, в глазах многих, живое воплощение британской интеллигентности. Хью Лори, с которым они до этого блистали в шоу «Фрай и Лори», в «Дживсе и Вустере» продемонстрировал не только актёрский талант, но и виртуозную игру на фортепиано — именно из-за этого Вустер в сериале играет на клавишах, а не на банджо, как в книгах.

Сами съёмки были настолько выверены, что впоследствии с «Дживса и Вустера» списывали костюмы, интерьеры и даже поведение настоящих английских джентльменов.

И да — Дживс не дворецкий. Он камердинер, что значит: он служит именно человеку, а не дому. Хотя временами Берти, попав в беду, одалживал его друзьям — с изрядной гордостью.

Любим и в России

Российский зритель впервые увидел сериал в 1993 году — на канале «2×2». Затем эстафету подхватили Первый канал, «Россия» и ТНТ. Пусть показывали его зачастую ночью, верных поклонников у этой комедийной жемчужины хватало всегда.

Даже спустя десятилетия после выхода, «Дживс и Вустер» продолжает собирать у экранов зрителей самых разных возрастов. Кто-то любит его за старомодный шарм, кто-то — за искромётный юмор, а кто-то — просто за Хью Лори и Стивена Фрая, которые стали настоящей иконой экранного дуэта.

Если вы вдруг по какой-то причине ещё не знакомы с этим сериалом — у вас впереди настоящий праздник. А если уже видели — что ж, самое время пересмотреть. Дживс бы одобрил.

А здесь писали про другой крутой сериал, где Хью Лори сыграл эпизодическую роль.