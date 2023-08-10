Этому актеру доверяют только «тюфяков»: оказался повесой, от которого без ума иностранки

Андрей Федорцов на экране никогда не выглядел как мачо или покоритель женских сердец. Его привыкли видеть в амплуа обычного мужчины, часто неловкого и забавного. Большинство зрителей знают его по роли Васи Рогова в сериале «Убойная сила». Там его герой казался откровенно неказистым. Но за пределами съемочной площадки артист, как оказалось, становился настоящим повесой.

Несмотря на то, что красавцем актера не назвать, он всегда пользовался успехом среди женщин. На его счету романы со многими иностранками — видимо, в отличие от русских женщин, они куда больше ценят харизму, чем высокий рост и красоту.

Однажды в театре он встретил японку Кейко — девушка хотела передать подарок другому актеру, но Федорцов пригласил ее на свидание и не принял отказа. Затем он познакомился с англичанкой, которая приехала в Россию учить язык. С Келли он даже побывал в Манчестере, где ее родители предлагали актеру остаться. Но и в этих отношениях он долго не задержался.

Остепениться Федорцов решил только к 45 годам. Он женился на девушке по имени Екатерина и обзавелся двумя дочерьми. Сегодня актер все свободное время предпочитает проводить с женой и детьми, а о былых романах уже и не вспоминает.