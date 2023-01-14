Этого вы точно не знали: почему в каждом советском доме на стенах висели ковры

Ковры были неотъемлемой частью декора любой квартиры в Советском Союзе.

Изначально восточные кочевники использовали шерстяные полотна для того, чтобы в шатрах было теплее и уютнее, а злые духи не причинили вреда. Затем из шалашей это перешло в обычные дома. Красивыми коврами гордились и вешали на них военные атрибуты из успешных походов и сражений.

Традиция сохранилась и дошла до 20 века. В СССР ковры тоже помогали сохранять тепло в доме и улучшали звукоизоляцию.

Также их использовали, чтобы разделять пространство квартиры и скрывать неприглядные места, где хранили вещи. У расписных полотен была и эстетическая функция. Она заключалась в том, чтобы скрывать недостатки стен и отсутствие обоев.

Позже появилось разнообразие ковров на любой вкус и кошелёк, поэтому постепенно дорогие полотна стали отображать статус семьи.