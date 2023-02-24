Этого вы точно не знали: почему опасно наращивать ресницы зимой

Наращенные ресницы на протяжении многих лет не теряют своей популярности. Девушки по всему миру записываются на эту процедуру, но мало кто знает, какие опасности она таит в период холодов.

Дело в том, что ресницы защищают глаза от мороза, солнца, ветра и других раздражителей. И их дополнительный слой может травмировать железы, находящиеся в веках, которые помогают беречь органы зрения и выделяют специальный секрет. Эти травмы в итоге приводят к возникновению инфекций и другим воспалительным процессам. Такую же реакцию могут вызвать и другие неестественные предметы, закрепленные около глаз, поэтому в зимой от них лучше отказаться.

Помимо этого, как передает радиостанция «Говорит Москва », из-за наращенных ресниц натуральные могут начать расти неправильно, и этот дефект уже невозможно будет исправить.