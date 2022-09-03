Этого вы точно не знали: что известно о школьных годах Ларисы Гузеевой

Лариса Гузеева не была прилежней ученицей. Классная руководительница Гузеевой рассказывает, что училась Лариса «по-разному», но была подвижным ребенком и настоящим лидером по натуре. Она часто болтала на уроках и получала двойки и тройки. Математика актрисе ей не давалась, а вот с литературой и русским у Гузеевой все было хорошо.

Уже в школьные годы Лариса Гузеева «показывала характер». Ее учительница рассказывает, как на уроке они обсуждали Катерину из «Грозы», которую позже в фильме «Жестокий романс» сыграла сама Гузеева.

Лариса спорила с отличницей и начала стучать по ее столу, доказывая свою правоту.

Семья Гузеевых была небогатой, но будущая звезда всегда выглядела с иголочки. Однажды она нарядилась в блестящее мини, изображая посланницу из Бангладеш. Первой ролью Ларисы Гузеевой была Ева в школьной постановке «Божественной комедии» – и она справилась с ней на ура.