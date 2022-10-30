Этого вам в «Великолепном веке» не показывали: страшные законы турецкого гарема, которые шокируют

В сериале «Великолепный век» было много жестокости – казни, поджоги, кровавые интриги, однако реальный гарем турецкого султана был куда суровее.

Попасть в покои повелителя могли лишь немногие девушки. Да и тех счастливиц часто ждала незавидная судьба – фаворитку могли казнить, если султан ее разлюбил. Казнь могла быть очень жестокой: несчастную связывали, сажали в мешок из кожи и кидали к приговоренной к смерти змею.

При этом многие отцы мечтали отправить своих дочерей в гарем.

Рабынь приобретали в совсем юном возрасте и до 12-14 лет учили музыке, танцам и обольщению мужчин. Лишь по прошествии 9 лет наложницы получали право покинуть дворец, но лишь с позволения падишаха.

Внутри гарема часто вспыхивали романы: наложницы выбирали в возлюбленные евнухов или стражей. При этом прелюбодейство строго наказывалось.