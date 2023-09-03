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Этого советского артиста считали лучшим певцом наравне с Магомаевым: сейчас люди в ужасе

3 сентября 2023 09:30
Этого советского артиста считали лучшим певцом наравне с Магомаевым: сейчас люди в ужасе

Мнение публики разительно изменилось.

Андрей Миронов прославился как артист и музыкант. Именно он исполнил композиции, которые звучали, например, в «Бриллиантовой руке» и «12 стульях», а за годы карьеры представил несколько полноценных пластинок.

Поклонники ценили творчество Миронова и не пропускали его концерты. Пресса, как пишет Дзен-канал Fuzz Music, признавала артиста одним из самых талантливых певцов и никогда не скупилась на комплименты. Однако со временем публика изменила свое мнение.

Современные фанаты Миронова не ценят его музыкальный талант. Как пишут пользователи Сети, артист с трудом записывал композиции, поэтому его точно нельзя сравнивать с профессиональными певцами. А полюбили исполнение Миронова современники только из-за его харизмы.

«Очень талантливый актер, но назвать его лучшим вокалистом все-таки перебор», «Андрей Миронов не раз говорил, что петь он не умеет. У него не было музыкального слуха, голос ему не подчинялся и фальшивил», «Миронов просто говорил под музыку», — считают пользователи Сети.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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