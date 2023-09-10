Этого советского актера все помнят стариком: ахнете, каким красавцем был в молодости

Иван Рыжов прославился лишь в 46 лет. Самой знаменитой его работой стала драма «Муму» Анатолия Тетерина, которая определила развитие его карьеры. Ведь после съемок Рыжова начали приглашать лишь на роли пенсионеров, и публике он запомнился уже как дедушка.

Однако карьеру Рыжов начал еще в 1939 году, появившись в фильме «Кубанцы». Но, несмотря на талант, режиссеры видели его лишь в эпизодических ролях. И артист далеко не всегда мог проявить себя, хотя снимался достаточно часто: лишь за 1954 год с его участием вышло три картины.

А всего за годы карьеры он принял участие в 160 фильмах и сериалах.

Как отмечают поклонники советского кино, которым удалось увидеть ранние работы Рыжова, в молодости артист отличался не только талантом, но и красотой. Знаменитость можно смело назвать одним из самых привлекательных актеров своего поколения, и прославиться он должен был хотя бы благодаря внешности.