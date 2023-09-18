Этого советского актера называли вторым Тихоновым: злой рок помешал стать счастливым

Мужественный и брутальный Вячеслав Тихонов считался настоящей звездой кино СССР. На его героев хотели быть похожими многие молодые коллеги. И некоторым это даже удалось.

Например, Юрия Каморного называли вторым Тихоновым. Актеры были невероятно похожи друг на друга, особенно если примеряли форму моряков. Сближала их и любовь к одной женщине. Каморный с ума сходил по бывшей жене Тихонова — Нонне Мордюковой. Однако актриса отказалась крутить роман с мужчиной, который годился ей в сыновья.

На экране Каморный так достоверно изображал солдат и офицеров, что даже съемочная команда оставалась в восторге. При этом он легко менял амплуа и, казалось, мог воплотить любой образ.

Но его счастью помешал злой рок. Неустроенность в личной жизни и зависимость от алкоголя привели к тяжелой депрессии, постоянным нервным срывам. Он даже лег в клинику, где у него обнаружили манию преследования.

Смерть артиста оказалась страшным потрясением. Милиционеры приехали на вызов: Каморный вел себя неадекватно и угрожал окружающим холодным оружием. Его застрелили на месте.