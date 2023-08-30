Этого советского актера называли лучшим: сейчас звезду ненавидят, и вот почему

Советский кинематограф подарил публике десятки талантливых актеров и множество ярких фильмов. Зрители по всему миру осыпают комплиментами работы Эльдара Рязанова, Александра Роу и других постановщиков. А не так давно самым талантливым артистом того периода публика признала Андрея Миронова.

По мнению поклонников, именно Миронов органично смотрелся в любой роли. Он прекрасно играл и в театре, и в комедиях, в которых затмевал своих коллег.

Однако далеко не все фанаты оказались согласны с решением любителей советского кино. По мнению части поклонников, Миронов отличается талантом, но назвать его лучшим точно нельзя. Артист был сконцентрирован на комедийных ролях, что не показывает его драматический потенциал. Другие же его коллеги преуспели и в комедиях, и в драмах, оставив более заметный след в истории кинематографа.