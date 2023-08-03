Этого актера называли бездарностью в СССР: его обожают миллионы

Юрий Никулин остался в памяти миллионов одним из самых талантливых артистов СССР. Каждой ролью он лишь подтверждал свои неимоверные способности, и уже не одно поколение зрителей осыпает его комплиментами. При этом мало кто догадывается, как сложно было артисту начать свою карьеру.

Дело в том, что после школы Никулин решил поступать в театральный вуз. Он попробовал свои силы во ВГИКе, потом в ГИТИСе, но везде он слышал отказы. Приемная комиссия не видела в нем артистических задатков и не верила, что он будет смотреться на экране.

После нескольких неудач он подал документы в школу-студию разговорных жанров при Московском цирке на Цветном бульваре, где поверили в его силы. Артист окончил учебу в 1948 году. В течение нескольких лет он выступал на манеже цирка как клоун, а в кино смог попасть только в 1958 году, снявшись в эпизодической роли пиротехника в музыкальной комедии «Девушка с гитарой».