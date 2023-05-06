Этого шпиона назвали самым глупым в мире: как он связан с Советским Союзом

Закрученные шпионские сюжеты эффектно смотрятся на экране. Но бывает, что реальные истории могут переплюнуть даже самый интригующий сценарий. На этом поприще как-то отличился американский шпион, связанный с СССР.

Эдвин Питтс какое-то время работал на ФБР. Однако желание разбогатеть подтолкнуло его к шпионажу. Так Питтс начал передавать засекреченные сведения властям СССР. Однако в 1992 году уже после развала Союза шпиона сдал его советский коллега, который жаждал получить гражданство США.

На Питтса в Америке охотились больше года. Мужчине сказали, что российская сторона желает с ним сотрудничать. Эдвин согласился и даже предъявил материалы, которые он ранее уже передавал советской разведке. Так Питтс в течение 16 месяцев добывал для своих же информацию о ФБР, думая, что «сливает» ее российским спецслужбам.

В итоге шпиона осудили. Ему назначили наказание в виде 27 лет лишения свободы. Питтс объяснил свое решение работать на СССР тем, что испытывал ненависть к коллегам из ФБР. Позднее в прессе его прозвали самым глупым шпионом в истории.