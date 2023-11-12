Этого русского актера считали гением: после откровений бывшей жены зрители от него отвернулись

Шлейф грязных историй будет тянуться за ним всю жизнь.

Часто зрители не прощают кумирам неосторожных высказываний и импульсивных ошибок. Что уж говорить о более серьезных прегрешениях, таких как домашнее насилие. Марата Башарова обожали миллионы до тех пор, пока общественность не узнала, как жестоко актер обходится со своими женами.

В 2014 году супруга звезды Екатерина Архарова попала в больницу с переломом носа и сотрясением мозга. Оказалось, повреждения бедняжке нанес известный муж, который частенько вымещал на ней свою злобу. Год спустя парочка развелась, но вскоре Башаров нашел себе новую жертву.

В 2016 году новая пассия артиста Елизавета Шевыркова обратилась в полицию после травмы руки, которую ей нанес избранник. Двумя годами позже Марат Башаров сломал жене нос. Неудивительно, что и этот брак закончился разводом.

Несмотря на осуждение общественности, знаменитость осталась на плаву. Башаров все еще активно снимается в кино и ведет шоу «Битва экстрасенсов».