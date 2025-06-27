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Этого режиссера Квентин Тарантино считает самым недооцененным — пару его фильмов вы точно знаете

27 июня 2025 17:38
Квентин Тарантино

Сам Тарантино когда-то доверил коллеге по цеху один из своих лучших сценариев.

Квентин Тарантино по праву считается одним из самых авторитетных экспертов по части кино — прославленный режиссер не только провел свои детские годы, то и дело захаживая в кинотеатр неподалеку от дома, но и продолжил расширять горизонты позднее, когда устроился на работу в магазин с видеокассетами.

За проведенное там время Тарантино успел пересмотреть сотни самых разных фильмов, а потому точно знает, о чем говорит, когда делится рекомендациями или собственным мнением по поводу того или иного фильма или режиссера. В частности, Тарантино сильно расстраивает то, как киноиндустрия и зрители в целом отнеслись к несправедливо забытому режиссеру, снявшему немало хитов.

Квентин Тарантино считает Тони Скотта одним из самых недооцененных режиссеров

Этого режиссера Квентин Тарантино считает самым недооцененным — пару его фильмов вы точно знаете

Когда-то сам Тарантино решил дать отпор всем критикам Скотта (который по совместительству является еще и младшим братом Ридли Скотта), которые то и дело указывали на его странное решение уделять больше внимания стилизации своих фильмов, нежели их идее.

В одном из своих интервью Тарантино признался, что обожает работы Тони Скотта, которого большинство зрителей и критиков в свое время просто не смогли правильно понять — а теперь, по словам Тарантино, Скотт стал одной из главных фигур киноиндустрии, о которой говорят на занятиях о киноискусстве.

Тони Скотт снял «Настоящую любовь» по сценарию Квентина Тарантино

Этого режиссера Квентин Тарантино считает самым недооцененным — пару его фильмов вы точно знаете

Возможно, Тарантино удалось узнать и понять Скотта лучше чем кто-либо еще потому, что они были знакомы лично — в 1993 году первый продал второму свой сценарий для фильма под названием «Настоящая любовь», чтобы в итоге найти средства на съемки «Бешеных псов».

Несмотря на то, что «Настоящую любовь» Тарантино так и не снял, именно этот сценарий считается одной из лучших работ режиссера в карьере — фильм, хотя и провалился в прокате, получил высокие оценки от критиков. Кроме того, на счету Скотта есть немало и других всем известных картин — взять хотя бы «Полицейский из Беверли-Хиллз 2» или «Топ Ган».

Кстати, за годы своей работы в Голливуде Тарантино написал немало сценариев к фильмам, которые в итоге сняли его коллеги — о некоторых из таких картин мы уже писали тут.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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