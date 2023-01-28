Этого «ребенка» не берут на работу: вы не поверите, узнав, сколько лет китайцу с фото

Глядя на фотографии Мао Шэня, у большинства людей не возникнет мыслей о каком-либо подвохе. На снимках можно увидеть обычного мальчика, которому на вид, скорее всего, лет десять. Но в этом случае зрение подводит людей.

Маленькому китайцу уже исполнилось 27, во что, конечно, верится с трудом.

И все же такая особенность не только вызывает недоверие со стороны окружающих, но и создает проблемы с работой для самого молодого человека. Его просто боятся брать даже на самую низкооплачиваемую должность, поскольку ни один начальник не захочет получить обвинение в использовании детского труда.

От отчаяния и беспомощности Мао поделился своей историей в социальных сетях и сообщил, что ему необходимо содержать отца, но без какого-либо заработка это невозможно. Видео с его рассказом стало вирусным и дошло даже до местных предпринимателей. Они засыпали молодого человека массой предложений о работе, и он принял одно из них.