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Этого Пушкина признали худшим в истории: речь не про Безрукова

17 сентября 2023 14:15
Этого Пушкина признали худшим в истории: речь не про Безрукова

Публика оказалась единогласна в своем мнении.

Александр Пушкин неоднократно появлялся на больших и малых экранах. Российские кинематографисты с удовольствием рассказывали историю легендарного поэта. Например, в 2006 году роль литератора воплотил на экранах Сергей Безруков, а звезда советского кино Валентин Литовский стал поэтом в 1937 году. И далеко не все из этих работ были признаны публикой.

Так, в 2017 году на экраны вышла комедия «Спасти Пушкина». Сюжет картины был построен вокруг Александра Сергеевича, который перемещается во времени в настоящее. И оказывается в одном из московских лицеев, где сталкивается с местными учениками.

Как отмечают зрители, у режиссера Филиппа Коршунова не получилось создать остроумный фильм. Крюков же не справляется с ролью поэта, а вся история выглядит как неуважение к отечественной литературе и истории.

Этого Пушкина признали худшим в истории: речь не про Безрукова

«Пушкин в гробу перевернулся», «Какой-то бред», «Ерунда», — считают пользователи Сети.

Фото: Кадр из фильма «Пушкин. Последняя дуэль» (2006), кадр из фильма «Спасти Пушкина» (2017)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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