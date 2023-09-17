Этого Пушкина признали худшим в истории: речь не про Безрукова

Александр Пушкин неоднократно появлялся на больших и малых экранах. Российские кинематографисты с удовольствием рассказывали историю легендарного поэта. Например, в 2006 году роль литератора воплотил на экранах Сергей Безруков, а звезда советского кино Валентин Литовский стал поэтом в 1937 году. И далеко не все из этих работ были признаны публикой.

Так, в 2017 году на экраны вышла комедия «Спасти Пушкина». Сюжет картины был построен вокруг Александра Сергеевича, который перемещается во времени в настоящее. И оказывается в одном из московских лицеев, где сталкивается с местными учениками.

Как отмечают зрители, у режиссера Филиппа Коршунова не получилось создать остроумный фильм. Крюков же не справляется с ролью поэта, а вся история выглядит как неуважение к отечественной литературе и истории.