Этого просто не может быть: повзрослевшая Маша из «Ворониных» шокировала россиян
Поклонники не смогли сдержать своего удивления.
Мария Ильюхина известна зрителям как Маша из сериала «Воронины». Поклонники привыкли видеть ее на экране маленькой девочкой, однако, как оказалось, артистка не так давно сама стала мамой.
О рождении первенца Ильюхина рассказала в своих социальных сетях. Она опубликовала фотографию из больничной палаты, где позировала с младенцем, а в подписи рассказала все подробности.
«Настал самый долгожданный момент — рождение прекрасного пупсика», — рассказывает артистка.
Подписчики знаменитости были шокированы неожиданной новостью. Дело в том, что актриса старательно скрывала беременность, поэтому многие даже не догадывались, что она ждет ребенка. В комментариях фанаты осыпали Ильюхину комплиментами, пожелав новорожденному малышу счастья.
«Поздравляю!», «Ты такая счастливая, очень рада за тебя», «Здоровья всей семье», — пишут пользователи Сети.