Этого по ТВ не показали: Лойе из «Ералаша» раскрыл правду о детях из киножурнала

Александр Лойе стал знаменитым благодаря «Ералашу». Рыжий мальчуган играл преимущественно хулиганов и быстро полюбился зрителям. Его последующая карьера в кино сложилась удачно. Но о съемках в детском юмористическом киножурнале, которые дали актеру отличный старт, он вспоминает без удовольствия.

По случаю своего 40-летнего юбилея артист дал новое интервью, в котором раскрыл горькую правду обо всех без исключения детях из проекта Бориса Грачевского. На их месте мечтали оказаться многие, но выяснилось, что участь маленьких звездочек завидной не была.

Поклонникам «Ералаша» могло показаться, что на съемочной площадке царила дружеская атмосфера. На самом же деле юные коллеги по цеху никогда не ладили между собой. Найти среди них друзей Лойе так и не удалось.

«Я как тогда с ними не общался, так и сейчас не общаюсь», — подметил он в беседе с порталом «Газета ».

Актер подчеркнул, что все дети, снимающиеся в проекте, были очень заняты, поскольку не только играли в «Ералаше», но и ходили в школу, посещали различные кружки. Зрителям же оставалось только догадываться, с каким трудом артистам удавалось совмещать школьную жизнь и творческую.