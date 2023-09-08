Этого певца в России ненавидит только Ваенга: женщины без ума от вида его груди

Между артистами нередко возникают сложные отношения, а порой и самая настоящая неприязнь. Обычно для этого есть реальные причины, но бывает и так, что коллегам не нравятся постоянные сравнения и параллели, которые между ними проводит пресса. Именно поэтому Елена Ваенга так холодно относится к любимцу публики.

На интервью в шоу «Осторожно, Собчак!» звезда призналась, что от одного имени этого певца моментально становится раздражительной и нервной. Стоило Ксении упомянуть исполнителя, как ее гостья вышла из себя. Самым нелюбимым среди коллег по сцене для Ваенги оказался Стас Михайлов.

Россиянки едва ли не сходят с ума от этого харизматичного красавца. Любитель выступать в распахнутой рубашке покоряет одно женское сердце за другим, но Елена остается непреклонна. Звезде не нравится, что и пресса, и слушатели постоянно сравнивают ее с Михайловым. Поэтому даже упоминания о певце женщина не хочет слышать.