Этого певца считали лучшим в СССР: речь не про Иосифа Кобзона
Уже не одно поколение осыпает артиста комплиментами.
Советская эстрада подарила миру множество ярких артистов. Леонид Утесов, Полад Бюльбюль оглы и другие музыканты покоряли сердца миллионов слушателей по всему миру. При этом лишь одному из знаменитостей удалось обойти всех музыкантов по популярности.
Так, в течение многих лет самым лучшим певцом считался уроженец Баку Муслим Магомаев. Артист начал выступать еще в 15 лет и год от года зарабатывал славу и опыт. Миллионы слушательниц по всей стране осыпали артиста признаниями в любви, и его популярность с годами лишь увеличивалась.
За годы творчества он выпустил более 45 пластинок, снялся во многих фильмах-концертах и несколько раз объездил не только СССР, но и главные сцены мира.
И, как отмечают авторы Дзен-канала Fuzz Music, ни одному советскому или российскому музыканту не удалось добиться подобной славы. Артисты, несмотря на популярность, не могут похвастаться таким количеством поклонников, а их пение сложно даже сравнить с легендой сцены.
«Магомаев точно мог бы быть звездой уровня Элвиса или Синатры, если бы родился в США», «Настоящая легенда», «Великий человек, сейчас уже таких нет», — пишут пользователи Сети.