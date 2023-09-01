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Этого певца считали лучшим в СССР: речь не про Иосифа Кобзона

1 сентября 2023 13:30
Этого певца считали лучшим в СССР: речь не про Иосифа Кобзона

Уже не одно поколение осыпает артиста комплиментами.

Советская эстрада подарила миру множество ярких артистов. Леонид Утесов, Полад Бюльбюль оглы и другие музыканты покоряли сердца миллионов слушателей по всему миру. При этом лишь одному из знаменитостей удалось обойти всех музыкантов по популярности.

Так, в течение многих лет самым лучшим певцом считался уроженец Баку Муслим Магомаев. Артист начал выступать еще в 15 лет и год от года зарабатывал славу и опыт. Миллионы слушательниц по всей стране осыпали артиста признаниями в любви, и его популярность с годами лишь увеличивалась.

За годы творчества он выпустил более 45 пластинок, снялся во многих фильмах-концертах и несколько раз объездил не только СССР, но и главные сцены мира.

И, как отмечают авторы Дзен-канала Fuzz Music, ни одному советскому или российскому музыканту не удалось добиться подобной славы. Артисты, несмотря на популярность, не могут похвастаться таким количеством поклонников, а их пение сложно даже сравнить с легендой сцены.

«Магомаев точно мог бы быть звездой уровня Элвиса или Синатры, если бы родился в США», «Настоящая легенда», «Великий человек, сейчас уже таких нет», — пишут пользователи Сети.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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