Этого певца считали лучшим в СССР: речь не про Иосифа Кобзона

Советская эстрада подарила миру множество ярких артистов. Леонид Утесов, Полад Бюльбюль оглы и другие музыканты покоряли сердца миллионов слушателей по всему миру. При этом лишь одному из знаменитостей удалось обойти всех музыкантов по популярности.

Так, в течение многих лет самым лучшим певцом считался уроженец Баку Муслим Магомаев. Артист начал выступать еще в 15 лет и год от года зарабатывал славу и опыт. Миллионы слушательниц по всей стране осыпали артиста признаниями в любви, и его популярность с годами лишь увеличивалась.

За годы творчества он выпустил более 45 пластинок, снялся во многих фильмах-концертах и несколько раз объездил не только СССР, но и главные сцены мира.

И, как отмечают авторы Дзен-канала Fuzz Music, ни одному советскому или российскому музыканту не удалось добиться подобной славы. Артисты, несмотря на популярность, не могут похвастаться таким количеством поклонников, а их пение сложно даже сравнить с легендой сцены.