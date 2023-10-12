Этого певца называли вторым Высоцким: раньше его песни запрещали, теперь боготворят

Александр Розенбаум в юности не мечтал связывать свою жизнь с музыкой. После школы он пошел учиться на врача, а уже после окончания института занялся карьерой певца, завоевывая сердца советских меломанов.

Как отмечали первые слушатели, ранние композиции Розенбаума были похожи на песни Владимира Высоцкого. Сам артист не скрывал, что действительно вдохновлялся бардом, но волновался из-за постоянных сравнений.

«Александр Яковлевич очень переживал по этому поводу. Потому что Высоцкий уже есть, а второй зачем? Ему хотелось быть самостоятельной фигурой», — рассказывала супруга поэта Александра Дольского в одном из интервью.

Влияли на творчество и постоянные запреты. Власти запрещали концерты Розенбаума, из-за чего он не мог представлять новые композиции. Но он все равно не отказался от карьеры и продолжил заниматься творчеством. А спустя годы стал настоящей легендой, подарив публике десятки хитов, любимых уже не одним поколением.