Этого персонажа из советского кино особенно сильно ненавидят зрители: вы бы не догадались

Без тьмы не бывает света.

Очевидно, что фильмы были бы скучны без отрицательных персонажей. Антагонисты развивают сюжет и помогают раскрыть главных героев, которые зачастую положительны. Советские картины также не обошлись без своих злодеев.

Неочевидным, но настоящим антигероем является Степан Чижегов. Во время просмотра киноленты «Дождь в чужом городе» герой Геннадия Фролова вызывает у зрителей странные эмоции.

Сначала женатый мужчина заводит роман с Кирой — очень красивой, но одинокой женщиной.

Он часто уезжает к семье в Ленинград, и девушка решает выйти замуж за другого человека. Главный антагонист фильма публично оскорбляет любовницу и разрушат помолвку, но позже сам приезжает к ней и в слезах оправдывается в содеянном.

Чижегов изменил жизни двух людей: возлюбленной и ее жениха. Молодые люди смогут найти выход, но вот от Степана отвернутся даже коллеги по заводу.