Этого парня считают внебрачным сыном Авербуха от известной актрисы: сходство налицо

Алиса Гребенщикова уже устала отвечать на вопросы журналистов о своем сыне. Сплетники уверены, что таинственный и никому не известный отец Алексея — Илья Авербух.

У Авербуха и Гребенщиковой действительно были романтические отношения. Однако они закончились до рождения единственного наследника актрисы. Но пресса тут же решила, что нерадивый отец бросил маму с малышом.

Однако Гребенщикова много раз утверждала и заявляла открыто: Авербух не отец мальчика. Правда, кто же его папа, широкой публике не сказала. А сам фигурист молчал и продолжает отмалчиваться.

В какой-то промежуток времени от экс-пары отстали и перестали атаковать их вопросами. Но Алексей растет безумно похожим на «якобы не отца», поэтому журналисты вновь и вновь пытаются разнюхать правду об этой таинственной истории. Если Илья Авербух не отец Алексея Гребенщикова, то как они могут быть похожи как две капли воды?