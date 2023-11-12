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Этого парня считают внебрачным сыном Авербуха от известной актрисы: сходство налицо

12 ноября 2023 11:30
Этого парня считают внебрачным сыном Авербуха от известной актрисы: сходство налицо

История тянется много лет.

Алиса Гребенщикова уже устала отвечать на вопросы журналистов о своем сыне. Сплетники уверены, что таинственный и никому не известный отец Алексея — Илья Авербух.

У Авербуха и Гребенщиковой действительно были романтические отношения. Однако они закончились до рождения единственного наследника актрисы. Но пресса тут же решила, что нерадивый отец бросил маму с малышом.

Однако Гребенщикова много раз утверждала и заявляла открыто: Авербух не отец мальчика. Правда, кто же его папа, широкой публике не сказала. А сам фигурист молчал и продолжает отмалчиваться.

В какой-то промежуток времени от экс-пары отстали и перестали атаковать их вопросами. Но Алексей растет безумно похожим на «якобы не отца», поэтому журналисты вновь и вновь пытаются разнюхать правду об этой таинственной истории. Если Илья Авербух не отец Алексея Гребенщикова, то как они могут быть похожи как две капли воды?

Этого парня считают внебрачным сыном Авербуха от известной актрисы: сходство налицо
Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, социальные сети
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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