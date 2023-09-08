Этого никогда не забудет: Шуфутинский отличился в день свадьбы внука

В семье Михаила Шуфутинского произошло знаменательное событие. Внук артиста Ной Шуфутинский стал женатым человеком. В столь важный день дедушка жениха отличился тем, что показал свое истинное отношение к свадьбе.

Рэпер взял в жены известного в Израиле блогера по имени Ахуве Махгерефт. В ее социальных сетях полно фотографий с мужем: влюбленные светятся от счастья и планируют всю оставшуюся жизнь провести вместе.

На свадьбе пары гости так и не дождались знаменитого шансонье. Звезда расставил приоритеты, решив, что работа важнее бракосочетания внука. Пока Ной праздновал, певец давал концерт, о чем ничуть не жалеет.

В беседе со «СтарХитом» исполнитель развеял слухи о том, что ему не нравится выбор внука, поэтому он и не явился на торжество. Музыкант назвал невестку «чудесной» и заметил, что попросту «не смог полететь» из-за работы. Как бы там ни было, но Ной вряд ли когда-то забудет, что его деда не было рядом с ним.