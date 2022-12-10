Этого не показали в сериале: реальное письмо Баязида, которое раскрывает настоящее отношение Сулеймана к сыновьям

В Сети в шоке от исторической правды.

В культовом сериале «Великолепный век» показали вражду между сыновьями Хюррем Селимом и Баязедом. Братья пошли друг против друга – и только одну из них удалось выжить в кровавой схватке.

В архиве музея-дворца Топкапы в Стамбуле хранится уникальное письмо Шехзаде Баязида отцу Султану Сулейману, перевод которого опубликовала группа «Великолепный век» во «Вконтакте». В своем послании взбунтовавшийся наследник упрекает отца в том, что он встал на сторону Селима.

«…Ради брата Селим Хана Вы отнеслись ко мне жестоко, не пожалели меня. Защищая его, обманули меня. Оставили мне это низменное место с дурным воздухом, что зовется Амасьей…», – пишет Баязед.

Но поклонники сериала не оценили строптивость наследника Сулеймана, устроившего бунт против отца.