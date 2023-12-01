Этого не ожидал никто: Джонни Депп обожает культовый российский фильм про бандитов

Джонни Депп — один из главных любимчиков у россиян. «Чарли и шоколадная фабрика», «Пираты Карибского моря», «Алиса в Стране чудес» — эти фильмы с участием актера в России обожают миллионы людей. Выяснилось, что он хорошо знаком с российским кино.

Депп признается: в свое время фильм «Брат» сильно повлиял на него. Знаменитость поразила филигранная режиссерская работа Алексея Балабанова, а также актерская игра его коллеги Сергея Бодрова-младшего. Артист отмечает, что знаменитый боевик из России — пример аутентичного и невероятно актуального кино.

Однако Джонни Депп — это далеко не единственная голливудская звезда, которая любит дилогию Балабанова. Оказывается, Роберт Паттинсон, известный по фильмам «Сумерки» и «Бэтмен», посмотрел ленту еще в 17 лет и невероятно проникся историей Данилы Багрова.