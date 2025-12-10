«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин

Вот чего ждать от проекта, который снимали и в России, и в Иране.

Тимур Джафаров, продюсер нашумевшего сериала «В клетке», дал интервью, в котором раскрыл детали главного сериала России на данный момент — «Трудно быть богом» по Стругацким. И если масштаб самой экранизации мы оценим позже, то размах подготовки поражает уже сейчас.

По словам Джафарова, это «самый масштабный проект на территории этой страны и, возможно, даже СССР». И это не пустые слова, а факты.

Декорации, которые не снились даже Ридли Скотту в «Гладиаторе»

Чтобы снять фантастический средневековый мир планеты Арканар, команда за три месяца построила целый город с нуля. На шести с половиной гектарах в Троицке выросло то, чего, по уверению продюсера, «Этого не было даже у Ридли Скотта».

Что входит в этот город-декорацию?

1 400 метров космической станции, которую быстрым шагом нужно обходить час двадцать.

1 200 м² искусственной акватории с водой особого «мальдивского» оттенка, который продюсеры создавали, изучая химию и смешивая купорос в бидонах.

Дворцы, тронные залы, храм, римские термы и 14 000 м² интерьерных помещений.

Когда на эту площадку приехал мэр Москвы Сергей Собянин, у него, по словам Джафарова, «загорелись глаза» (и отвисла челюсть). И немудрено: это не просто съёмочная площадка, а готовый масштабный аттракцион, который после съемок станет парком для поклонников.

От «Трёх мушкетёров» к «Игре престолов»

Изначально, ещё до появления «Игры престолов», замысел был другим — сделать приключенческую сагу в духе Дюма, «Сагу о трёх мушкетёрах». Но та версия не взлетела. Новый подход родился из прямого желания «делать русскую „Игру престолов“». Однако тут же встал вопрос: как не стать бледной копией?

Ключевым решением стал отказ от западноевропейской эстетики. Вместо этого команда во главе с режиссёром Вадимом Соколовским «завернула в эстетику Востока» — в Месопотамию и Персию.

«Персия — великая цивилизация, о которой мало говорят в западной культуре, выросшей из Греции», — поясняет Джафаров.

Для поиска натуры группа отправилась в Иран, на остров Кешм, где нашла готовые «декорации» — уникальные ландшафты, которые на фото выглядели нарисованными. Съёмки проходили в 50-градусную жару, что, впрочем, только добавило актёрам нужной степени «измученности» и достоверности. Вспоминая, как группе пришлось в срочном порядке покидать страну в период обострения детально не будем.

Единственная проблема

Несмотря на эйфорию, Джафаров признаёт главную опасность. Дети сказали ему: «Пап, у тебя самая большая претензия. Мы видим Голливуд, но почему-то лица наши».

Создать мир уровня «Игры престолов» с узнаваемыми российскими актёрами и заставить зрителя в него поверить, та еще задачка. Выстрелит ли проект или нет, узнаем в обозримом будущем.

Сериал с Безруковым и детектив-фэнтези в духе Гая Ричи: эти две российские экранизации получили приз как самые ожидаемые — обе выходят в 2026 году.