Этого мужчину без бровей не узнать после татуажа: смущает только один момент

Алопеция и другие схожие заболевания полностью меняют внешность людей. При этом далеко не все готовы мириться с отсутствием волос, а ситуацию может исправить только специальный татуаж.

Так, несколько лет назад житель Ворожена решил исправить свою внешность и нарисовать новые брови. Он обратился к мастерам, которые и рассказали о его опыте в собственном Дзен-канале «Журнал LASHES & BROWS индустрии ». Мужчине сделали татуаж, который шокировал его.

Как отмечал удивленный клиент, он не ожидал того, какими длинными окажутся его брови. Мужчина представлял себя совершенно иначе после процедуры, но остался доволен новой внешностью.

«Меня смущают длинные волоски. Они слишком длинные, слишком идеальные», — признавался мужчина.

Пользователи Сети также высоко оценили работу мастера. Они осыпали героя публикации комплиментами, отметив, как он преобразился после процедуры.