Этого мальчика из «Голоса» знала вся страна: сегодня он поет на улицах ради денег

Благодаря проекту «Голос.Дети» страна узнала о множестве молодых дарований со всех уголков России. Полюбился зрителям и Мирон Проворов. Уроженец Рыбинска исполнил хит группы «Жуки» под названием «Батарейка», покорив всех членов жюри. Оказалось, у Мирона не только большой талант, но и доброе сердце.

10-летнего мальчика часто видят на улицах родного города.

Артист поет песни под гитару на набережной, собирая подаяния от прохожих. Оказалось, вокалист проводит благотворительные концерты ради того, чтобы накопить на лечение друга Ярика. Мальчик болеет лейкозом, и ему нужны 50 миллионов рублей.

Проворов часто созванивается с приятелем. У друзей множество общих интересов: спорт, домашние животные, рыбалка. Финалист «Голоса» верит, что благодаря уличным выступлениям он поможет Ярославу вылечиться и вернуться к нормальной жизни.