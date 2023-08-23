Этого мальчика боятся и взрослые, и дети: дело в редкой аномалии (фото)

Муин Бочонаев вошел в Книгу рекордов России как обладатель самых длинных ресниц. Мальчик родился с редкой генетической аномалией и теперь пугает своим видом всех вокруг.

Ресницы уроженца Таджикистана всегда отличались внушительной длиной. Отец парня, которому уже исполнилось 16 лет, вспоминает, что, когда он только появился на свет, они касались его губ. Медики лишь разводят руками: юноша абсолютно здоров, но ген, отвечающий за рост волос, сыграл с ним злую шутку.

Пятисантиметровые ресницы делают внешность Муина весьма специфичной. Его боятся и дети, и взрослые, но Бочонаев давно смирился с тем, что производит на окружающих сильное впечатление. Отец мальчика Зайдулло и вовсе гордится своим необычным сыном.

Тем временем в Сети пишут, что молодому брюнету стоит принять срочные меры, чтобы не шокировать народ своей страшной красотой.