Этого ленинградцы Рязанову не простили: над «Иронией судьбы» потешался каждый

«Ирония судьбы, или С легким паром!» стала украшением фильмографии Эльдара Рязанова. Выход фильма на экраны произвел фурор, но сопровождался не только восхищенными откликами зрителей.

Многие обратили внимание на досадные киноляпы, которые заставляли публику потешаться над детищем Эльдара Александровича. Например, в самом начале ленты произошла путаница с самолетами. В кадре зрителям показывают ТУ-134, внутри которого кресла располагаются по два в ряду. Но когда на экране появляется спящий Женя Лукашин, то сидит он в ряду уже из трех кресел, что характерно для Ил-18.

Другой ляп, который ленинградцы так и не смогли простить Рязанову, касается поездки главного героя на такси. Сначала Лукашин движется по Невскому проспекту, затем проезжает Аничков мост, направляясь к Адмиралтейству. Все бы ничего, но тут в кадре возникает вывеска магазина «Космос», который находится совсем в другой стороне.